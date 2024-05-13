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09:02, 13 мая 2024Россия

Политолог назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны

Марков: Белоусов должен бороться с коррупцией и сделать армию РФ инновационной
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Перед предложенным на должность министра обороны России Андреем Белоусовым стоят две основные задачи. Их назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

«Первая задача Белоусова — это борьба с коррупцией. А вторая задача Белоусова — сделать армию России максимально инновационной, быстро развивающейся. Такова официальная позиция Кремля», — написал Марков. По его мнению, Белоусов должен заставить генералов по-новому вести боевые действия.

Военный аналитик Игорь Коротченко ранее заявил, что опыт решения задач, который есть у Белоусова, поможет достичь победы в СВО. По его словам, предложенная президентом Владимиром Путиным кандидатура на должность главы Минобороны — удачное решение.

Путин 12 мая предложил Совфеду назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны. Накануне стало известно, что Белоусов покинет свой пост в кабмине — на его место предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост. Путин назначил его секретарем Совбеза страны. Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также начнет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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      Анастасия Шейкина
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