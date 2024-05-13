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06:35, 13 мая 2024Россия

Аналитик назвал главные качества Белоусова

Аналитик Коротченко: опыт Белоусова поможет достичь победы в СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что опыт решения задач, который есть у предложенного на должность министра обороны России Андрея Белоусова, поможет достичь победы в СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Белоусов — государственник и патриот с большим опытом работы. Коротченко назвал предложение Путина на эту должность удачным решением.

Шойгу, который до этого занимал должность главы оборонительного ведомства, назначат на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева.

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