Аналитик назвал главные качества Белоусова

Аналитик Коротченко: опыт Белоусова поможет достичь победы в СВО на Украине

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что опыт решения задач, который есть у предложенного на должность министра обороны России Андрея Белоусова, поможет достичь победы в СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Белоусов — государственник и патриот с большим опытом работы. Коротченко назвал предложение Путина на эту должность удачным решением.

Шойгу, который до этого занимал должность главы оборонительного ведомства, назначат на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева.