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15:36, 15 мая 2024Россия

Путин высказался об изменениях в Генштабе

Путин заявил, что изменений в Генштабе ВС России не планируется

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Генштабе Вооруженных сил (ВС) России не планируется никаких изменений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, изменений «структуры, которая обеспечивает боевую работу», также нет. «Блок боевой работы у нас сложился. Он функционирует ритмично, действует успешно и здесь никаких изменений не предполагается», — сказал Путин.

На встрече также присутствовал новый министр обороны России Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, которого президент поблагодарил за «работу по строительству Вооруженных сил и приданию им нового облика».

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Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что с приходом на пост главы Минобороны Белоусова в ведомстве могут начаться чистики среди «27-летних генералов». По его словам, некоторые достижения сотрудников министерства должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов.

О том, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство стало известно 11 мая. 12 мая Путин предложил его кандидатуру на пост нового главы Минобороны. В свою очередь, бывший руководитель ведомства Шойгу стал секретарем Совбеза.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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