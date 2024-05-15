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11:21, 15 мая 2024Россия

Ветеран «Альфы» предрек чистки среди «27-летних генералов» с приходом Белоусова

Ветеран «Альфы» Гончаров предрек чистки в Минобороны с приходом Белоусова
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предрек чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. Его комментарий опубликовало агентство Ura.ru.

Эксперт отметил, что некоторые достижения сотрудников оборонного ведомства должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов. Гончарову показалось подозрительным, что звания были присвоены «молодым специалистам».

«Этот клубок в любом случае будет размотан, предстоят серьезные кадровые чистки, например, в отношении 27-летних генералов», — сказал он.

Кого конкретно Гончаров имел в виду, неизвестно. Однако эксперт обратил внимание на то, что, если молодые сотрудники «не смогут продолжать работу, это не проблема Белоусова».

Тем не менее ветеран «Альфы» выразил уверенность в том, что пока новый министр не разберется во внутренних делах Минобороны, нельзя отпускать тех, кто в спешном порядке собрался покинуть ведомство.

Ранее Белоусов назвал фразу «ошибаться можно, врать нельзя» своим принципом по жизни.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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