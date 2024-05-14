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15:33, 14 мая 2024Россия

Предложенный Путиным министр обороны назвал свой главный жизненный принцип

Белоусов назвал фразу «ошибаться можно, врать нельзя» своим принципом по жизни

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил на пост главы Минобороны, назвал свой главный жизненный принцип в ходе заседания в Совфеде, трансляция которого велась в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Он отнес к этому фразу «ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов подчеркнул, что старается руководствоваться и намерен руководствоваться данным железобетонным принципом. После этой реплики в зале Совфеда раздались аплодисменты.

Во вторник, 14 мая, в верхней палате российского парламента проходили консультации по кандидатуре Белоусова на должность главы Минобороны. По их итогам сенаторы представят постановление палаты и письмо с информацией о прошедшем обсуждении, которые направят президенту.

До этого Белоусов рассказал, что во время пребывания на посту министра Минобороны Сергея Шойгу в России появилась современная система вооруженных сил.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны Путин предложил Совфеду 12 мая.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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