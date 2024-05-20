Путин уволил одного из заместителей главы Минобороны

Путин освободил от должности замглавы Минобороны Садовенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко. Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ об увольнении Садовенко вступает в силу со дня подписания — 20 мая.

Другим указом Путин назначил на должность замглавы военного ведомства Олега Савельева, который это этого работал в Счетной палате в должности аудитора.

Уходящий с поста замминистра обороны России Садовенко с 1994 по 2012 год проходил службу в МЧС России, в 2007-м он возглавил аппарат возглавлявшего тогда министерство Сергея Шойгу. В 2012 году он возглавлял администрацию губернатора Московской области, которой в то время руководил Шойгу. С 2013 года Садовенко работал в Минобороны в должности руководителя аппарата главы министерства.