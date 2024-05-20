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17:53, 20 мая 2024Россия

Путин уволил одного из заместителей главы Минобороны

Путин освободил от должности замглавы Минобороны Садовенко

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко. Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ об увольнении Садовенко вступает в силу со дня подписания — 20 мая.

Другим указом Путин назначил на должность замглавы военного ведомства Олега Савельева, который это этого работал в Счетной палате в должности аудитора.

Уходящий с поста замминистра обороны России Садовенко с 1994 по 2012 год проходил службу в МЧС России, в 2007-м он возглавил аппарат возглавлявшего тогда министерство Сергея Шойгу. В 2012 году он возглавлял администрацию губернатора Московской области, которой в то время руководил Шойгу. С 2013 года Садовенко работал в Минобороны в должности руководителя аппарата главы министерства.

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      Алан Босиков
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