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19:35, 23 мая 2024Силовые структуры

В России ответили на вопрос о вероятности новых задержаний в Минобороны

Депутат Красов: борьба с коррупцией — это системная борьба

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Задержания сотрудников Министерства обороны — это часть системной борьбы, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на вопрос о вероятности новых задержаний в ведомстве.

«[Представитель Кремля] Дмитрий Песков уже прокомментировал события, которые произошли в Министерстве обороны, и напомнил, что борьба с коррупцией — это системная борьба, и она ведется правоохранительными органами каждый день. То, что произошли задержания, — это часть этой системной борьбы, которую государство проводит по очищению своих рядов», — прокомментировал Красов.

Я не хочу комментировать слухи — будут ли еще задержания, не будут. Гадать на кофейной гуще я не хочу и никогда этим не занимался

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Что касается задержаний должностных лиц Минобороны, у нас есть следствие, у нас есть суд. Необходимо дождаться расследования этих дел и решения суда. После этого уже можно будет комментировать», — заключил депутат.

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23 мая стало известно о задержании офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Также в этот день по делу о взятке был арестован замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны. В конце апреля также был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обоим вменяются должностные преступления.

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      Варвара Кошечкина
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