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18:08, 23 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о задержании еще одного высокопоставленного офицера Минобороны РФ

Силовики задержали офицера департамента по обеспечению госзаказа МО Вертелецкого

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Силовики задержали офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его данным, Вертелецкого увезли в автозаке.

Также о задержании офицера сообщает Telegram-канал Baza. Сообщается, что Вертелецкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере — машины и дома — от предпринимателя, который работал с гособоронзаказом. Их офицер оформил на родственников.

Ранее была раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадиму Шамарину. По версии следствия, он получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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