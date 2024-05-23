Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

СК: арестованный генерал Шамарин получил 36 миллионов рублей взятки от фирмы

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по делу о взятке, получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей. Сумму «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, за указанные денежные средства генерал-лейтенант обеспечивал «Пермскому телефонному заводу "Телта"» общее покровительство и увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Полученными за период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го от генерального директора и главного бухгалтера этой компании миллионами он распорядился по своему усмотрению.

Вадим Шамарин был задержан в среду, 22 мая, по подозрению в получении взятки. Вскоре 235-й гарнизонный суд отправил генерал-лейтенанта в СИЗО на время расследования уголовного дела, а следствие наложило обеспечительный арест на его активы, банковские счета и недвижимость.