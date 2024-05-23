У задержанного замначальника Генштаба ВС России арестовали счета и активы

Следствие наложило арест на счета и активы задержанного генерала Шамарина

Следствие наложило арест на активы, банковские счета и недвижимость задержанного начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, арест наложен в качестве обеспечительной меры, если Шамарина впоследствии признают виновным по статье о получении взятки.

О задержании замначальника Генштаба ВС России стало известно ранее 23 мая. По предварительным данным, генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Вадим Шамарин был арестован 235-м гарнизонным судом на время расследования уголовного дела, уточняет Telegram-канал Shot.

