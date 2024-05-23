Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта настоящая стоимость автомобиля жены арестованного замглавы Генштаба

Жена арестованного замглавы Генштаба ВС России купила авто за 20 млн рублей
Начало событий в новости У задержанного замначальника Генштаба ВС России арестовали счета и активы

Фото: Uli Deck / Globallookpress.com

Жена арестованного заместителя главы Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Вадима Шамарина купила свой автомобиль Mercedes-Benz GLE за более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последней открытой декларации, в 2018 году замглавы Генштаба заработал 2,9 миллиона рублей. При этом спустя четыре года, в ноябре 2022 года, его жена приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE более чем за 20,6 миллиона рублей.

Также в декларации значится, что доход семьи Шамарина в период с 2011 по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. Тогда у супругов был один автомобиль — Toyota RAV4. Отмечается, что в собственности арестованного всегда числилась квартира площадью 37,3 квадратных метра. В 2013 году семья Шамарина приватизировала квартиру площадью 82,6 квадратных метра. Предположительно, эта квартира была служебной.

Ранее сообщалось, что следствие наложило арест на активы, банковские счета и недвижимость задержанного начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

      Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

      Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше