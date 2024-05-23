Раскрыта настоящая стоимость автомобиля жены арестованного замглавы Генштаба

Жена арестованного замглавы Генштаба ВС России купила авто за 20 млн рублей

Начало событий в новости У задержанного замначальника Генштаба ВС России арестовали счета и активы

Жена арестованного заместителя главы Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Вадима Шамарина купила свой автомобиль Mercedes-Benz GLE за более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последней открытой декларации, в 2018 году замглавы Генштаба заработал 2,9 миллиона рублей. При этом спустя четыре года, в ноябре 2022 года, его жена приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE более чем за 20,6 миллиона рублей.

Также в декларации значится, что доход семьи Шамарина в период с 2011 по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. Тогда у супругов был один автомобиль — Toyota RAV4. Отмечается, что в собственности арестованного всегда числилась квартира площадью 37,3 квадратных метра. В 2013 году семья Шамарина приватизировала квартиру площадью 82,6 квадратных метра. Предположительно, эта квартира была служебной.

Ранее сообщалось, что следствие наложило арест на активы, банковские счета и недвижимость задержанного начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.