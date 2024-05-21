Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл замминстра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра Минобороны России Тимуру Иванову. Под арестом оказались минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в декларации Иванова за 2019 год.

В феврале прошлого года эти машины перешли его бывшей жене Светлане, которая в апреле текущего года выставила внедорожник на продажу, указав, что он был в ДТП. Стоимость лота составила 2,5 миллиона рублей.

Известно, что стоимость Chevrolet 2017 года выпуска составляет порядка 4,5 миллиона рублей, а 2023 года выпуска — от 16 миллионов рублей. Указанная марка Mercedes 2023 года выпуска, в свою очередь, оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.

Chevrolet Suburban Фото: Gold Pony / Wikipedia

Ограничения наложили не только на люксовые авто, но и на спортивный мотоцикл Иванова

Согласно сервису Avtoface, ограничения были наложены также на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. В 2022-м он переоформил мотоцикл на отца — Иванова Вадима Геннадьевича.

Стоимость этого транспортного средства оценивается в 1,1-1,5 миллиона рублей. Был ли продан мотоцикл или нет, пока неизвестно.

Ходатайство о наложении ареста на транспортные средства было удовлетворено Басманным судом Москвы 8 мая.

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Ранее у Иванова нашли роскошное жилье

В прошлом месяце журналистам удалось выяснить, что Иванов за время своей карьеры приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110, стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей. При этом сам Иванов располагает только долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра, также у него в пользовании находится квартира площадью 300 «квадратов».

Супруги ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл: в 2016 году им принадлежали сразу девять транспортных средств, а через три года их число увеличилось до двенадцати. Кроме того, в собственности бывшей жены Иванова с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

Известно, что недвижимость есть и у ребенка Иванова — по документам за ним числится квартира в Мексике площадью 350 квадратных метров. Помимо этого, Mash удалось узнать, что арестованному замминистра обороны, предположительно, принадлежит особняк в стиле классицизма с парком и фонтаном в Тверской области стоимостью примерно два миллиарда рублей, а также особняк в Чистом переулке в Москве, который был взят в аренду на 49 лет и оформлен на водителя чиновника с плавающей ставкой один-два миллиона рублей в год. Кроме того, СМИ писали о принадлежащем Иванову доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2» в Подмосковье.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. В этот момент он находился на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину генерал не признал. Позже, 14 мая, был арестован начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов. При обысках у него дома нашли более 100 миллионов рублей. Он также обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год задержанный получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.