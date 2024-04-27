Стали известны подробности о булгаковском особняке замминистра обороны

Mash: особняк Иванова в Чистом переулке взят в аренду на 49 лет его водителем

Особняк арестованного замглавы Минобороны России Тимура Иванова в Чистом переулке в Москве взят в аренду на 49 лет и оформлен на водителя чиновника с плавающей ставкой один-два миллиона рублей в год. Эти и другие подробности об особняке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стали известны Telegam-каналу Mash.

Сообщается, что усадьба с 2013 года числится за ООО «Дворянское гнездо». По документам зданием владеет водитель замминистра Станислав Кузнецов. Отмечается, что в 2019 году департамент городского имущества (ДГИ) потребовал взыскать с арендаторов 524 тысячи рублей долга по пеням за неуплату более чем за два года. Суд обязал хозяев дома выплатить 417 тысяч рублей.

В 2020 году ДГИ направил иски на общую сумму более двух миллионов рублей за просрочку платежа с июля 2018-го по сентябрь 2019-го. Суд при этом иски не принял. Следующий иск на 1,17 миллиона рублей также не рассмотрели из-за ошибки в оформлении.

ООО «Дворянское гнездо» специализируется на управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. За два последних года компания ушла в убыток на 24 миллиона рублей.

Городская усадьба Волконской — фон Мекка постройки XIX века расположена в Чистом переулке, в 15 минутах ходьбы от Храма Христа Спасителя. По мнению исследователей, именно в этом здании снимал подвал Мастер из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее СМИ также писали о принадлежащем Иванову доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2» в Подмосковье, а также об особняке в стиле классицизма с парком и фонтаном в загородном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области — примерно за два миллиарда рублей.

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося мозговым центром Российских Вооруженных сил. В настоящее время Иванов находится в СИЗО «Лефортово».