Найден роскошный особняк арестованного замминистра обороны Иванова

Mash: Тимуру Иванову принадлежит особняк за 2 млрд руб. в Тверской области

Арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову, предположительно, принадлежит особняк стоимостью примерно два миллиарда рублей. Кадры с роскошным зданием опубликовал Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что усадьба находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. В главном здании в стиле классицизма площадью чуть менее трех тысяч квадратных метров располагаются зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные. Также к дому пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале имеются четыре склада для мебели и два для продуктов. На участке расположен парк с фонтаном.

Ранее СМИ писали о принадлежащем Тимуру Иванову особняке стоимостью миллиард рублей в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Это трехэтажное здание площадью тысяча квадратных метров отделано дорогими эксклюзивными материалами. В особняке расположены четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные с камином, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и веранда с зоной отдыха.

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля. Он находится в СИЗО «Лефортово».

В министерстве чиновник отвечал за вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, замминистра в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.