Отправленный в СИЗО «Лефортово» замглавы Минобороны России попал на видео

ТАСС: замглавы МО Иванова поместили в СИЗО «Лефортово»

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС.

Арестованный уже успел переодеться и сменил военную форму на спортивный костюм. РЕН ТВ опубликовал видео с ним.

На кадрах видно, как Иванова в наручниках ведет конвой.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.