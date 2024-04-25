«Внутри все дорого-богато». Арестованный замглавы Минобороны жил на Рублевке в особняке за миллиард

Арестованный замглавы Минобороны Иванов жил на Рублевке в особняке за миллиард

Арестованный заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов проживал в роскошном особняке за миллиард рублей. Элитная недвижимость фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания замминистра, подозреваемого в получении взяток. При этом в кадастре владельцем коттеджа значится Российская Федерация.

Особняк располагается в особо охраняемом элитном поселке, окруженном высоким забором

Дом располагается в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в пяти километрах от МКАД. Все дома в элитном районе выполнены из дорогого кирпича в английском стиле. По периметру населенный пункт обнесен трехметровым забором, въезд на территорию осуществляется через строго охраняемый КПП. В поселке усилены меры безопасности: ведется видеонаблюдение и регулярное патрулирование.

1000 квадратных метров составляет площадь особняка, в котором жил замглавы Минобороны Иванов

По оценке журналистов Shot, внутри особняка, отделанного дорогими эксклюзивными материалами, «все дорого-богато»: три этажа, четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные с камином, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и веранда с зоной отдыха. Кроме того, на территории участка площадью 34 сотки находится гостевой дом площадью 445 квадратных метров. По оценкам риелторов, недвижимость стоит порядка одного миллиарда рублей.

Иванову также приписывали владение исторической усадьбой в центре Москвы

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновник также владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка постройки XIX века, расположенной в Чистом переулке в 15 минутах ходьбы от Храма Христа Спасителя. По мнению исследователей, именно в этом здании снимал подвал Мастер из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Утверждалось, что 2019 году усадьба в стиле ампир была отреставрирована и после этого туда въехал замглавы Минобороны.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Однако, как оказалось впоследствии, дом записан на личного водителя семьи Иванова. Шофер бывшей жены чиновника рассказал на допросе, что работает на этой должности 12 лет. В Чистом переулке он забирал детей замглавы Минобороны и его второй супруги Светланы Захаровой. С самим чиновником он ни разу не общался.

Заместителя Шойгу арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Назначенного на пост замминистра обороны в 2016 году Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ. В Минобороны он был ответственным за вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По данным следствия, заместитель Сергея Шойгу в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Один из эпизодов связан со строительством Национального центра управления обороной (НЦУО).

Эквивалент вменяемой замминистра обороны взятки в результате оказания разных услуг может превысить один миллиард рублей. Следователи считают, что Иванов брал взятки с 2018 по 2023 год.

Сейчас чиновник отстранен от должности, он находится в СИЗО «Лефортово». Свою вину Иванов отрицает. Имущество, активы и счета чиновника, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жену, бывших супруг и детей, включая приемных, арестованы.