ТАСС: суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и имущество его семьи

Суд Москвы арестовал имущество, активы и счета заместителя министра обороны России Тимура Иванова, помещенного в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — уточнил собеседник агентства.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

