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04:29, 25 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и имущество его семьи

ТАСС: суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и имущество его семьи

Тимур Иванов. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Суд Москвы арестовал имущество, активы и счета заместителя министра обороны России Тимура Иванова, помещенного в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — уточнил собеседник агентства.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

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      Марина Совина
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