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18:22, 25 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат подтвердил арест банковских счетов замминистра обороны Иванова

Балуев: суд арестовал счета замглавы Минобороны Иванова
Начало событий в новости Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и имущество его семьи

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Денис Балуев.

По его словам, обеспечительные меры приняты по ходатайству следователя. Адвокат указал, что заседание состоялось без представителей защиты, поэтому он затруднился раскрыть подробности решения.

Балуеву также неизвестно, было ли арестовано другое имущество Иванова либо фигурантов дела.

Ранее 25 апреля сообщалось, что суд Москвы арестовал имущество, активы и счета Иванова, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

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      Любовь Ширижик
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