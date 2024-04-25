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18:54, 25 апреля 2024Силовые структуры

Следователи начали допросы подчиненных замглавы Минобороны России по взяткам

СК допрашивает подчиненных замглавы МО Иванова по делу о коррупции
Начало событий в новости Адвокат подтвердил арест банковских счетов замминистра обороны Иванова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи начали допросы подчиненных замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, также показания берутся у руководителей фирм, участвовавших в строительстве военных объектов, которые курировал арестованный замглавы ведомства.

По его делу 24 апреля был допрошен первый заместитель министра обороны Сергея ШойгуРуслан Цаликов, который занимает эту должность с 2015 года, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета Иванова, также под обеспечительными мерами находится его имущество, активы, а еще материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — уточнял собеседник ТАСС.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

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      Любовь Ширижик
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