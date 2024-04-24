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13:41, 24 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат замминистра обороны высказал позицию Иванова по делу о взятках

Адвокат Балуев: замминистра обороны Иванов отвергает факты взяток
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Замминистра обороны Тимур Иванов отрицает вину по делу о получении взятки. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.

Защитник утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

«Вменяемая сумма — свыше одного миллиона рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ», — заявляет Балуев. Однако он не опроверг информацию о том, что обвинения связаны со строительными контрактами Минобороны.

Заместитель министра обороны России Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

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      Екатерина Кашурникова
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