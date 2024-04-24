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22:26, 24 апреля 2024Россия

Шойгу своим приказом отстранил от должности арестованного замминистра обороны

ТАСС: Шойгу приказом отстранил замминистра Иванова от должности
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства Тимура Иванова, ранее арестованного и помещенного в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы "заместитель министра обороны Российской Федерации"», — уточнил собеседник агентства.

Официального заявления Министерства обороны на данный момент не поступало.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

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      Марина Совина
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