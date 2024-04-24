«Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

Адвокат Балуев: замглавы МО РФ Иванов обвиняется только в получении взятки

Задержание по подозрению в получении огромной взятки и последующий арест заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, которого называли самым богатым силовиком России, стали самым громким коррупционным скандалом в оборонном ведомстве с начала СВО. Часть российских военкоров восприняли это событие как долгожданное, но некоторые политологи и работники медиа восприняли его как само собой разумеющееся.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. При этом, по данным ТАСС, Иванов не признал свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

В Кремле заявили, что в деле Иванова сейчас «много перетолков»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков практически сразу после появления релиза Следственного комитета России отметил, что и президенту Владимиру Путину, и министру Сергею Шойгу о задержании замглавы Минобороны было доложено.

Днем 24 апреля пресс-секретарь призвал ориентироваться только на официальную информацию, реагируя на данные о том, что Иванов якобы подозревается и в государственной измене. Песков указал, что Путин и Шойгу постоянно на связи, однако не стал раскрывать, обсуждали ли они произошедшее с Ивановым.

«Сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков.

Дмитрий Песков Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Политологи увидели в аресте силовика сигнал российским элитам

Сейчас известно, что в деле о крупной взятке могут быть замешаны гендиректор и бывший учредитель АНО «СК Красные звезды» Сергей Бородин. Политтехнолог Мария Сергеева допустила, что в деле Иванова в скором времени могут появиться и другие фигуранты.

«Вот иногда видишь такого аппаратного фаворита, который живет и работает ярко и напоказ, не стесняясь ничего и никого, будто нет никакого завтрашнего дня, а есть только сегодня. А на него уже давно все заведено, кипят котлы кипучие, ножи точат булатные, и специальные товарищи только и ждут, когда конъюнктура переменится и станет можно. И нет, я сейчас не про Иванова», — поделилась она в Telegram-канале.

Журналист и политик Максим Шевченко также предположил, что после ареста Иванова последуют новые задержания.

«Как представишь, что за дивная вереница лиц и имен встает за задержанным генералом Тимуром Ивановым, так прям дух захватывает. Какие регионы! Какие города!» Максим Шевченко журналист, политик

Журналист и бывший главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (объявлен в России иноагентом) утверждает, что Иванов якобы вступил «в тяжбу» с силовиками за наследство главы ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в частности — в Африке. «Это вполне согласуется с его арестом», — уверен журналист.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что арестованный Иванов должен сам попроситься в зону спецоперации на Украине.

«Встать в строй вместе с рядовыми, пойти штурмовиком, с таким же обмундированием, взяв в руки оружие. Это самый правильный способ доказать свое отношение к Родине» Султан Хамзаев депутат Госдумы

Его коллега, зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, считает, что за замминистра обороны тянулся шлейф коррупционных скандалов.

«От всех таких паршивых овец, тем более с таким положением и в высоком звании, и вовсе лучше избавляться заранее, пока они не навлекли общественное порицание на всех российских военных, интересы которых публично представляют», — заявил Журавлев.

Алексей Журавлев Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Военкоры задались вопросом о «продешевившем» Иванове

В Telegram-канале «Говорит ТопаZ» отметили, что взятка в миллион рублей несерьезна для замминистра обороны. «Вообще несерьезно для чиновника его пошиба. Продешевил даже, я бы сказал», — написал военкор. При этом настоящая сумма взятки, которая фигурирует в деле, не озвучивалась, а миллион рублей, о котором пишут СМИ, — это лишь отсечка, после которой заводится дело об особо крупном размере.

Военный журналист Роман Сапоньков шутливо отметил, что Иванов с такими деньгами мог «собаку на стрижку везти».

В ряде каналов, например, в Telegram-канале «Два майора», новость о задержании Иванова встретили с энтузиазмом.

«Следком России официально сообщил о задержании зама Шойгу. Ура, что еще сказать» Telegram-канал «Два майора»

Telegram-канал Рыбарь менее оптимистичен. «Мы не хотим выступать обелителями или обвинителями Тимура Иванова. Просто хотим задать неудобный вопрос: а многое изменилось после снятия Булгакова? Мизинцева? Суровикина? Дворникова? Журавлева? Просто выходит так, что зачастую от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — написали авторы.

Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Что известно о состоянии Иванова и его семьи

Задержанного Тимура Иванова называли самым богатым силовиком России. Согласно данным Forbes, его доход за 2018 год составил 13,6 миллиона рублей, а его семьи за тот же год — 136,7 миллиона рублей.

Бывшая супруга Иванова Светлана Захарова — гражданка Израиля. Женщина известна своей любовью к роскошным вечеринкам. Например, свой 45-й день рождения светская львица отпраздновала в Императорском яхт-клубе Москвы. Выступали на мероприятии Вячеслав Бутусов, Гоша Куценко и Константин Меладзе.

Иванов попросил суд не заключать его под стражу, так как у него «много детей, о которых надо заботиться».