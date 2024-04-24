Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:28, 24 апреля 2024Силовые структуры

Эквивалент вменяемой замминистру обороны взятки оценили в миллиард рублей

ТАСС: эквивалент взятки замминистра обороны Иванова превышает 1 млрд рублей
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Эквивалент вменяемой арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову взятки в результате оказания разных услуг может превысить один миллиард рублей, такую оценку приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там уточнили, что в указанную сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, начиная от строительства дома и заканчивая оплатой необходимых ему вещей различного рода.

«Таким образом, стоимость этих услуг может составить более одного миллиарда рублей. Еще будет проводиться экспертиза», — добавил собеседник агентства.

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил агентству информацию об описании вменяемых фигуранту действий, однако иных комментариев не дал.

Стало известно, что период инкриминируемого замминистра обороны деяния — с 2018 по 2023 год.

Ранее ТАСС сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства.

Тимур Иванов задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      США одобрили продажу Польше ракет типа AARGM-ER

      Стали известны подробности дела арестованного замминистра обороны

      Во Франции назвали сроки подготовки украинских пилотов F-16

      Адвокат арестованного замминистра обороны уточнил подробности обвинения

      В России исключили мирное урегулирование из-за поставок техники США

      В США обеспокоились ослаблением нацбезопасности из-за конфликта на Украине

      Эквивалент вменяемой замминистру обороны взятки оценили в миллиард рублей

      В США заявили об отсутствии фундаментального перелома на Украине

      В Одессе отказались переименовывать проспект Гагарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше