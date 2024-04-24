Эквивалент вменяемой замминистру обороны взятки оценили в миллиард рублей

ТАСС: эквивалент взятки замминистра обороны Иванова превышает 1 млрд рублей

Эквивалент вменяемой арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову взятки в результате оказания разных услуг может превысить один миллиард рублей, такую оценку приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там уточнили, что в указанную сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, начиная от строительства дома и заканчивая оплатой необходимых ему вещей различного рода.

«Таким образом, стоимость этих услуг может составить более одного миллиарда рублей. Еще будет проводиться экспертиза», — добавил собеседник агентства.

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил агентству информацию об описании вменяемых фигуранту действий, однако иных комментариев не дал.

Стало известно, что период инкриминируемого замминистра обороны деяния — с 2018 по 2023 год.

Ранее ТАСС сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства.

Тимур Иванов задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.