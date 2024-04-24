Арестованный заместитель Шойгу жил в особняке из «Мастера и Маргариты»

Арестованный замглавы Минобороны Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргариты»

Замглавы Минобороны Тимур Иванов проживал в особняке из романа Михаила Булгакова. Какая недвижимость принадлежит заместителю Шойгу, выяснил Telegram-канал Mash.

По его сведениям, Иванов владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка. Здание построено в 1821 году в стиле ампир и располагается в Чистом переулке. В 2019-м дом был отреставрирован, после чего туда въехал чиновник.

По мнению исследователей творчества Булгакова, подвал именно этого особняка снимал персонаж его романа — Мастер. Недолгое время по соседству с этим домом жил и сам писатель — в доме по адресу Чистый переулок, 9. На углу Чистого переулка и Пречистенки находится калабуховский дом, квартиру в котором занимал герой другой повести Булгакова, «Собачье сердце», профессор Преображенский.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.