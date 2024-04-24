Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 24 апреля 2024Экономика

Арестованный заместитель Шойгу жил в особняке из «Мастера и Маргариты»

Арестованный замглавы Минобороны Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргариты»

Кадр: Telegram-канал Mash

Замглавы Минобороны Тимур Иванов проживал в особняке из романа Михаила Булгакова. Какая недвижимость принадлежит заместителю Шойгу, выяснил Telegram-канал Mash.

По его сведениям, Иванов владеет городской усадьбой Волконской — фон Мекка. Здание построено в 1821 году в стиле ампир и располагается в Чистом переулке. В 2019-м дом был отреставрирован, после чего туда въехал чиновник.

По мнению исследователей творчества Булгакова, подвал именно этого особняка снимал персонаж его романа — Мастер. Недолгое время по соседству с этим домом жил и сам писатель — в доме по адресу Чистый переулок, 9. На углу Чистого переулка и Пречистенки находится калабуховский дом, квартиру в котором занимал герой другой повести Булгакова, «Собачье сердце», профессор Преображенский.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Россиянка по вине УК три года жила в затопленной квартире

      Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

      Молдавского оппозиционера Шора обвинили в использовании «грязных денег»

      Иранского министра захотели арестовать за теракт 30-летней давности

      Подозреваемый в расправе над молодой россиянкой задержан

      Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

      В России обруганная мигрантом спортсменка заявила об опасениях из-за «мстителей»

      В Кремле оценили ситуацию с недопуском россиян на рейсы в Латинскую Америку

      Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше