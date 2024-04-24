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08:46, 24 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу. Он мог получать взятки при стройке «мозгового центра» Минобороны

Замглавы Минобороны Иванов попал в оперативную разработку пять лет назад

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в течение пяти лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова, рассказали «Ленте.ру» в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, заместителя Сергея Шойгу подозревают в получении откатов в строительной сфере. Один из эпизодов, в частности, касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил. Центр заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года и круглосуточно управляет всеми сферами деятельности Вооруженных сил. НЦУО состоит из трех центров управления: центр управления стратегическими ядерными силами, центр боевого управления и центр управления повседневной деятельностью.

Источник ТАСС также отмечал, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке.

В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий

правоохранительные органы

Речь идет о взятке на сумму не менее миллиона рублей

О задержании замглавы Минобороны Следственный комитет России сообщил вечером 23 апреля. Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере — не менее одного миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

24 апреля следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Как уточнял «Коммерсантъ», альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает.

Вместе с замминистра обороны задержаны еще несколько человек

Как стало известно «Известиям» от источника, знакомого с ходом расследования, одновременно с Тимуром Ивановым задержали еще нескольких человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников». При этом имена других фигурантов уголовного дела не называются. Указывалось, что следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.

Также сообщалось, что поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

Шойгу заранее поставили в известность о задержании заместителя

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны по подозрению в получении взятки. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что министра обороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность о задержании Иванова.

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На должность замглавы Минобороны Тимур Иванов был назначен в 2016 году, ранее он возглавлял «Оборонстрой». В оборонном ведомстве отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, закупку товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа. Среди курируемых вопросов также — инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны. В день задержания Иванов принимал участие в коллегии Министерства обороны, на которой обсуждалось развитие Ленинградского и Московского военных округов.

В 2019 году Иванов возглавил рейтинг самых богатых силовиков страны по версии Forbes.

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      Алина Гончарова
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