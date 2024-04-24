Раскрыты подробности задержания замминистра обороны России

«Ъ»: СК будет ходатайствовать об аресте замминистра обороны Иванова 24 апреля

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Такие подробности раскрыл «Коммерсантъ».

По данным издания, Иванова доставили к следователям центрального аппарата Следственного комитета (СК). Ночь он проведет в изоляторе временного содержания.

В среду, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Как отмечает газета, альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером во вторник, 23 апреля.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.