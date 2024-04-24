Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

ТАСС: замминистра обороны Тимур Иванов уже давно был в оперативной разработке

Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны России Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке. Подробности дела стали известны ТАСС от источников в правоохранительных органах.

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее стало известно, что в среду, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером во вторник, 23 апреля.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. Работая в ведомстве, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.