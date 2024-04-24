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06:39, 24 апреля 2024Россия

Шойгу заранее поставили в известность о задержании заместителя

Песков: Путину доложено о задержании заместителя главы Минобороны Шойгу Иванова
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что министра обороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность о задержании Иванова.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером 23 апреля. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля. При этом, утверждают в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад».

По информации источников «Известий», вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников». На объектах недвижимости его семьи начались обыски. Следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.

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      Марина Совина
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