Шойгу заранее поставили в известность о задержании заместителя

Песков: Путину доложено о задержании заместителя главы Минобороны Шойгу Иванова

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что министра обороны Сергея Шойгу заранее поставили в известность о задержании Иванова.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером 23 апреля. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля. При этом, утверждают в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад».

По информации источников «Известий», вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников». На объектах недвижимости его семьи начались обыски. Следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны.