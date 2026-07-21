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15:57, 21 июля 2026Моя страна

В России зацвели лотосовые поля

В Астраханской области начался сезон цветения лотосов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Астраханской области начался сезон цветения лотосов. Первые бутоны краснокнижного цветка заметили в Камызякском районе региона, сообщает «Российская газета».

Из-за длительного половодья и прохладного лета растения зацвели с опозданием — для нормального развития им требовалось, чтобы вода прогрелась до 20 градусов.

Пик цветения лотосов прогнозируют на август. Каждый год водоемы, затянутые живописными розовыми коврами, становятся объектом восхищения для туристов. При этом в регионе призывают к ответственности — цветок находится под защитой государства. За его порчу придется выплатить компенсацию.

Ранее российская ученая нашла в горах Абхазии почти исчезнувший вид цветка. Им оказался ирис Виноградова.

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