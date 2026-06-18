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15:59, 18 июня 2026Моя страна

Российская ученая нашла в горах Абхазии почти исчезнувший вид цветка

Ученая из Сочи нашла в горах Абхазии почти исчезнувший ирис Виноградова
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

Сотрудница Сочинского национального парка Наталья Елагина нашла в горах Абхазии редкий вид цветка, который почти исчез с территории региона. На высоте около 2000 метров она обнаружила ирис Виноградова, передает KP.RU.

«Из дикорастущих ирисов я раньше видела только сибирский, колхидский и ложноаировый. Поэтому когда рядом с тающим снегом на высоте 2000 метров я увидела этот карликовый ирис, сразу поняла: в горах России и Абхазии я такого еще не встречала. Интуиция так и шептала: "Это клад!"» — рассказала о своей находке ученая.

По ее словам, растение не достигало и 10 сантиметров в высоту. Оно отличается линейными четырехгранными листьями и цветет крупными желтыми цветами без запаха. Обычно растение цветет в конце весны или начале лета и отличается особой морозостойкостью — цветок выдерживает до 23 градусов мороза.

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