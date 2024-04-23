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21:42, 23 апреля 2024Россия

Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны

Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
СюжетМинобороны:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Артур Новосильцев / агентство «Москва»

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

Ранее 23 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса.

Тимур Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.

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      Марина Совина
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