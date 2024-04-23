Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны

Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

Ранее 23 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса.

Тимур Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.