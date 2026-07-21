Московскую область предупредили об опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье из-за грозы

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом предупредили жителей столичного региона в Гидрометцентре России.

Изначально предупреждение должно было действовать до 21:00 вторника, 21 июля. Однако синоптики решили продлить его до 21:00 среды, 22 июля.

Причиной такого решения стала гроза, которая надвигается на регион. Так, в некоторых районах Подмосковья ожидаются сильные дожди. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что к концу недели в Москву придет ощутимое похолодание. Температура воздуха в столице опустится до плюс 18-19 градусов днем. Однако циклон быстро пройдет, и к уже к воскресенью, 26 июля, можно будет ожидать повышения температуры в мегаполисе, уточнил метеоролог.