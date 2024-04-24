Замглавы Минобороны заключили под стражу за коррупцию

Суд арестовал замминистра обороны Иванова по делу о взятках

ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу. Он мог получать взятки при стройке «мозгового центра» Минобороны

Начало событий в новости ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу. Он мог получать взятки при стройке «мозгового центра» Минобороны

Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова до 23 июня 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Иванову предъявлено обвинение.

В пресс-службе суда предоставили видео из зала заседания.

На кадрах виден Иванов, находящийся в стеклянном аквариуме для обвиняемых в совершении преступлений.

По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор для получения имущественной выгоды от подрядных и субподрядных работ, проводимых для нужд Министерства обороны. В ведомстве Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

О задержании замминистра стало известно поздним вечером 23 апреля. ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на него. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Центр заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года и круглосуточно управляет всеми сферами деятельности Вооруженных сил. НЦУО состоит из трех центров управления: центр управления стратегическими ядерными силами, центр боевого управления и центр управления повседневной деятельностью.