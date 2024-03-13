Суд в Краснодарском крае освободил по УДО главного вора в законе Шакро Молодого

Лидер преступного мира России Захарий Калашов (известен как Шакро Молодой), отбывающий почти десятилетний срок по делу о вымогательстве, выйдет на свободу досрочно.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 70-летнего криминального авторитета. Слушание, в ходе которого рассматривалось ходатайство, прошло 13 марта в закрытом режиме. Когда известный вор в законе выйдет на свободу, не сообщается. По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов края Марии Пироговой, решение об освобождении пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, суд удовлетворил ходатайство об УДО в связи с состоянием здоровья осужденного. Какие именно проблемы со здоровьем имеет Калашов, не уточняется.

Главного вора России осудили почти на 10 лет колонии за вымогательство

В 2018-м Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении двух преступлений по статье о вымогательстве.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным следствия, Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии работников силовых структур, именно Калашов распределял незаконно добытое имущество и деньги между между участниками организованных преступных групп.

Следствие также установило, что он входил в организованную группу, которая занималась вымогательством у московских предпринимателей. В декабре 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка при участии Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, охранников, прибывших по поручению Калашова, а также адвоката владелицы заведения Эдуарда Буданцева и его коллег. В результате перестрелки семеро были госпитализированы, еще два человека не выжили. Следователи полагают, что у владелицы ресторана Elements под угрозой насилия и повреждения имущества вымогали восемь миллионов рублей.

Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

Фото: URA.RU / ТАСС

Шакро Молодой фигурировал в деле о взятках в СК России

Калашов был фигурантом громкого уголовного дела о коррупции в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве. В 2018 году было установлено, что приближенные вора в законе давали крупные взятки высокопоставленным офицерам СК, среди которых были генералы и полковники юстиции, за покровительство подручным Шакро.

Как освобождение Шакро Молодого повлияет на преступный мир России?

Криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев выразил мнение, что Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии. Так, отметил эксперт, у ФСИН могут быть основания для сбора материала к обвинению Калашова по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По его мнению, Калашов может выйти на свободу по УДО весной или летом этого года. При этом он считает, что его освобождение не сильно повлияет на преступный мир России.

Шакро Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времен, но сегодня их время ушло Данил Сергеев криминолог

Криминолог отметил, что Калашов уже не молод, ему 70 лет. Кроме того, у вора в законе никогда не было статуса лидера преступного мира. «Его не было даже у знаменитого вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), куда там Шакро», — подчеркнул он. Сергеев рассказал, что главенство Калашова оспаривалось даже внутри собственного клана. В лучшем случае, считает криминолог, после освобождения он снова займет место лидера своего клана.