Шакро Молодого выпустят по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об УДО вора в законе Шакро Молодого

В Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов края Мария Пирогова.

Пирогова рассказала, что слушание по этому вопросу прошло 13 марта в закрытом режиме. Она подчеркнула, что решение пока в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано. Другие подробности не раскрываются.

Ранее криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил в интервью «Ленте.ру», что Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии.