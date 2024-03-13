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15:06, 13 марта 2024Силовые структуры

Шакро Молодого выпустят по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об УДО вора в законе Шакро Молодого
СюжетВоры в законе:
Захарий Калашов

Захарий Калашов. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов края Мария Пирогова.

Пирогова рассказала, что слушание по этому вопросу прошло 13 марта в закрытом режиме. Она подчеркнула, что решение пока в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано. Другие подробности не раскрываются.

Ранее криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил в интервью «Ленте.ру», что Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии.

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