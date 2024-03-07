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09:37, 7 марта 2024Силовые структуры

Криминолог спрогнозировал судьбу вора в законе Шакро Молодого после освобождения

Криминолог Сергеев: вора в законе Шакро Молодого могут привлечь за статус
СюжетВоры в законе:

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой, могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии, где он отбывает наказание за вымогательство. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

По его словам, у ФСИН могут быть основания для сбора материала к обвинению авторитета по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») Уголовного кодекса РФ.

«Шакро Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времен, но сегодня их время ушло. Они были последователями традиций, но быстро встали на путь коммерции и превратили преступность в бизнес», — считает эксперт.

Авторитет, которого называют лидером преступного мира России, может выйти на свободу условно-досрочно весной или летом этого года.

В марте 2018 года Калашов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден почти к десяти годам заключения.

Полное интервью криминолога Данила Сергеева о преступном мире России читайте тут.

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      Любовь Ширижик
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