Следствие рассказало о возглавленном Шакро Молодым криминальном мире России

Следствие считает, что криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), являющийся одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана в центре Москвы, стал лидером преступного сообщества России после смерти Деда Хасана. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Никулинского суда Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.

«Фигуранты уголовного дела обвиняются в вымогательстве в составе организованной группы. После гибели так называемого вора в законе Аслана Усояна его место занял Калашов. В группе существовало отчисление в так называемый воровской общак. На основе четкого распределения ролей и субординации в организованной преступной группе Калашов распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и денежные средства», — говорится в обвинительном заключении.

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Как ожидается, в ближайшее время сам Калашов, остальные фигуранты дела и их адвокаты выскажутся по существу предъявленного обвинения. По делу о вымогательстве проходят 14 граждан России в возрасте от 29 до 64 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствие считает, что обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами у столичных предпринимателей.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы владелицы заведения Жанны Ким, а также Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец с охранниками, прибывшими по поручению Калашова (как полагает следствие — для вымогательства денег у женщины). В результате были убиты два человека, еще несколько участников инцидента получили ранения.

После инцидента в отношении Калашова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о создании ОПГ. Кроме того, под следствием оказались высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, которые, как считает следствие, получили от авторитета 500 тысяч евро за освобождение Итальянца, задержанного после перестрелки, из СИЗО.