Против главы УСБ СК Максименко и его заместителя возбуждено новое дело о взятке

В отношении руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова возбуждено новое уголовное дело о взятке в 500 тысяч долларов. Об этом во вторник, 12 сентября, стало известно на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление срока их ареста, передает ТАСС.

«В отношении Максименко, Ламонова и Шейхаметова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") и по части 1 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки")», — огласила материалы дела судья. По ее словам, срок следствия по делу установлен до 15 января 2018 года.

«Сумма инкриминируемой взятки по новому обвинению в отношении Максименко составляет 500 тысяч долларов, однако наш подзащитный не причастен к этому», — сказал адвокат Андрей Гривцов в суде, напомнив, что по первому делу его подзащитному вменяется 500 тысяч евро.

Третьим фигурантом по новому делу о взятке стал Олег Шейхаметов, которого в 1990-е годы знали как Олега Шейха, пишет «Росбалт». Он вместе с миллиардером Андреем Скочем владел сетью ресторанов «Якитория». Шейхаметов сейчас находится за границей. По данным источника издания, ФСБ провела серию допросов по делу об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой.

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По версии следствия, Максименко, Ламонов и замглавы московского управления СК Денис Никандров получили взятку от криминального авторитета за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО. Как пишет «Росбалт», сумма взятки была пять миллионов евро, но передали силовикам только ее часть в 500 тысяч евро.

По данным издания, бывший сотрудник ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, обратился к своему бывшему подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СК. Он передал предложение Ламонову, а тот уже подключил к решению вопроса Никандрова и Максименко.

4 сентября сообщалось, что по делу о взятке стал подозреваемым руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.