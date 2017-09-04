В московском главке СКР опровергли изменение статуса Дрыманова на подозреваемого

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве генерал-майор юстиции Александр Дрыманов не был задержан. Об этом в понедельник, 4 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«В настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится. Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме», — заявила Иванова.

От других комментариев она воздержалась.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что Дрыманов допрашивался в качестве свидетеля по делу Дениса Никандрова. «Он является его непосредственным руководителем, поэтому ничего экстраординарного в таком допросе нет», — подчеркнул собеседник редакции. Он также опроверг информацию о том, что в деле Никандрова появились новые подозреваемые.

«В настоящее время число фигурантов по уголовному делу не изменилось», — заявил источник. При этом он отметил, что если руководителя следственного органа признают подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то его отстраняют от работы. В данном случае этого не произошло.

В то же время собеседник «Ленты.ру» подтвердил, что 1 сентября в здании столичного управления СКР в Серебряном переулке, а в выходные в квартире и на даче Дрыманова проводились следственные действия.

Ранее 4 сентября ряд СМИ, в частности агентство «Москва», сообщил о том, что Никандров дал показания на своего непосредственного начальника Александра Дрыманова и тот стал подозреваемым по этому делу.

Денис Никандров вместе с бывшим главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Ламоновым являются фигурантами дела о взятке. При этом ключевая фигура дела — вор в законе Шакро Молодой.

Как считает следствие, фигуранты получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, арестованного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.