Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, на постановление о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает из зала суда корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Решение нижестоящей инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщил судья.

Сторона защиты просила отменить постановление о продлении срока содержания под стражей для Шакро и двух других фигурантов расследования — Герсона Гамидова и Николая Николаева и избрать в отношении обвиняемых домашний арест.

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Ранее в августе суд с ходатайства следствия выпустил из СИЗО предполагаемого посредника при подкупе высокопоставленных офицеров СКР Дениса Богородецкого. По версии следствия, бывший сотрудник полиции Богородецкий передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие.

По делу о взятке проходят Калашов, бывший глава Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель руководителя столичного следственного управления Денис Никандров. Как считает следствие, они получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, арестованного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.