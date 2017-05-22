Приняли на дорожку

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За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Приветом из лихих 90-х стало недавнее задержание в подмосковном Домодедово 61-летнего Владимира Дерюжкина, которого еще несколько лет назад называли лидером ОПГ, обложившим данью подмосковных бизнесменов. Повязали Дерюгу за хранение оружия, но истинная причина пристального внимания полиции — подозрение в подготовке вооруженных нападений на легальных перевозчиков. Как связаны арест матерого уголовника и недавняя перестрелка между водителями маршруток у подмосковного аэропорта, выясняла «Лента.ру».

Сначала пистолет

Сотрудники уголовного розыска взяли Дерюгу (под таким прозвищем он известен в криминальном мире) возле одного из домов в Домодедово. При нем был пистолет ТТ и восемь патронов. Наличие оружия дало повод возбудить уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Но Дерюгу подозревают в куда более серьезных деяниях.

«По оперативной информации, злоумышленник осуществлял контроль за деятельностью организованных преступных групп, занимающихся вымогательством денежных средств у предпринимателей г.о. Домодедово за оказание криминального покровительства и планировал проведение противоправных действий в отношении легальных перевозчиков с использованием огнестрельного оружия», — отмечается в сообщении МВД.

На опубликованной полицией видеозаписи Дерюга все отрицает.

Видео: 360tv.ru

Однако по данным агентства «Росбалт», еще несколько лет назад он возглавлял домодедовскую преступную группировку, а вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой в 1993 году назначил Дерюжкина «смотрящим» за одноименным районом Подмосковья.

Его задачей было представлять интересы «законников» и следить, чтобы коммерсанты и бандиты отчисляли деньги в «общак», сообщал «Росбалт».

По данным издания, Дерюга собрал банду из 70 человек и обложил данью коммерсантов не только Домодедовского, но и соседних Ленинского, Ступинского, Видновского и Каширского районов.

Дерюга следил, чтобы в ОПГ соблюдались воровские «традиции», а в Домодедово постоянно находился какой-нибудь влиятельный «законник» исключительно из славянских криминальных генералов.

Предпринимателей «физически» убеждал платить деньги бандитам неоднократно судимый Сергей Сергеев по прозвищу Матрос. Он, по данным издания, руководил силовым блоком ОПГ. Рэкетиры избивали, похищали коммерсантов, но обычно после «наезда» те начинали платить.

Несогласные

Предприниматель Борис Вайсфлигель прожил несколько лет в США, вернулся на родину и открыл в Домодедово фирму по заказу такси, объединив около 60 частных извозчиков. Он один из немногих, кто рискнул не выполнить требования бандитов.

«Началось все в 2007-м, меня заманили в кафе, которое у них вроде штаб-квартиры. Посадили за стол к Дерюге и Матросу. За другими столами — еще человек пятнадцать. Дернись я, порвали бы на куски. Дерюжкин без предисловий сказал: с каждой машины я должен платить 1000 рублей в месяц. Я сразу согласился — чтобы отпустили. Но платить не стал. И тогда меня избили в первый раз», — рассказал Вайсфлигель в интервью «Комсомольской правде» в 2012 году, когда уже шло расследование уголовного дела против дерюгинских.

Было еще несколько избиений. А потом бандиты начали запугивать его таксистов.

«Дерюгинских подозревали в десятках разбойных нападений, вымогательствах, убийствах неугодных, но дальше подозрений дела не продвинулись», — пишет «КП». В милиции тогда рассказывали на условиях анонимности о нескольких историях, в которых были замешаны домодедовские. «Кто-то из бандитов повздорил с гаишником на заправке. "Забили стрелку", подъехали вдесятером и расстреляли гаишника без лишних разговоров. Его тело так и не нашли, а об убийстве стало известно через агентуру. Правда, и сам агент вскоре отправился на тот свет при загадочных обстоятельствах. Рассказывают и о том, как однажды, лет семь назад, сыщикам удалось найти оружейный схрон в трех смежных гаражах. Боезапас вывозили "КамАЗами": 70 автоматов Калашникова, 20 ручных гранатометов, несколько тысяч патронов, приборы для бесшумной стрельбы… Здесь был даже яд гюрзы и кобры, токсичное вещество цианид, форма сотрудников ДПС и ОМОНа. Бывшие собственники гаражей честно признались, что помещения у них "отжали" дерюгинские. Но доказать связь все равно не удалось, оружие так и считается бесхозным», — говорится в публикации.

Вайсфлигель написал о домодедовских бандитах в администрацию президента после массового убийства в Кущевке. Видимо, на резонансе от дела банды Цапков правоохранители взялись за дерюгинских.

Об избиениях заявил еще один потерпевший — барыбинский предприниматель, частный извозчик Николай Митюшкин, тоже отказавшийся платить бандитам. «Пикалов (член ОПГ — прим. «Ленты.ру») и Сергеев всех местных в Барыбино (Домодедовский район) поставили на колени, грабили, отнимали деньги, машины, квартиры. На кого только ни "наезжали"! "Наехали" и на нас. Я воспитывался в семье, где девять человек, я себя в обиду никогда не давал. Я их не боялся. Два раза они требовали денег, пугали. В третий сказали: все, закапывать тебя будем, садись в машину. Вдвоем накинулись, я одному челюсть сломал, второму сказал: сейчас тебе кочан откручу. Они на меня в милицию написали заявление, но там не захотели этим заниматься», — рассказал «Ленте.ру» Митюшкин.

По его словам, с Дерюгой он знаком уже лет 40. «Мы выросли все, образно говоря, на одной улице, все друг друга знают, это не как у вас в Москве, где люди живут на одной лестничной клетке и не знакомы. На Дерюжкина я обиды не держу, там "наезжал" Сергеев», — объясняет предприниматель.

В марте 2011 года задержали Дерюжкина и его ближайших подручных. Всего шесть человек. Расследование длилось полтора года, продвигалось очень медленно. Следователь, возбудивший уголовное дело, через несколько дней погиб в автокатастрофе. У его преемника в служебном кабинете устроили поджог. Всего по делу сменилось четыре следователя.

На потерпевших и свидетелей оказывалось давление, и некоторые отказались от своих показаний. В итоге из 20 заявлений о дерюгинских преступлениях до суда дошли только три.

Начало процесса тоже затянулось, судьи под разными предлогами отказывались рассматривать дело. На слушаниях поменялось пять обвинителей.

И все же в августе 2013 года судебный процесс вступил в завершающую стадию. За вымогательства, разбои и организацию подпольных казино, через которые отмывались преступные деньги, прокурор запросил для участников домодедовской ОПГ от 5 до 12 лет заключения.

«Однако потом стали происходить странные события — заседания постоянно переносились, служители Фемиды больше трех месяцев не могли вынести приговор. В результате он оказался крайне мягким», — писал «Росбалт». Дерюжкина приговорили к трем годам колонии общего режима, Сергеев получил пять лет. А один участник ОПГ и вовсе отделался условным наказанием.
Мособлсуд, где потерпевшие обжаловали чересчур гуманный приговор, не нашел оснований для его отмены.

Борьба за пассажира

Днем 10 апреля этого года возле АЗС на 25-м километре трассы «Дон» в Домодедовском районе произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, еще двое получили огнестрельные ранения. В инциденте участвовали 15 человек — водители маршруток из конкурирующих компаний («Ранд-Транс», имеющей лицензию, и «Сатурн-Тревел», осуществляющей перевозки нелегально).

Позже полиция сообщила о задержании троих участников перестрелки и зачинщика конфликта. Им оказался некий Расул Гукятов, ранее судимый за вымогательство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что он действовал по указке Дерюги, сообщает Вести.Ru.

«Апрельские события были спровоцированы нелегальными перевозчиками из "Сатурн-Тревел", которые стали работать на нашем маршруте без документов», — заявил «Ленте.ру» заместитель гендиректора «Ранд-Транс» Евгений Атяшев. По его данным, с этой компанией связан родной брат Гукятова.

При этом представитель «Ранд-Транс» указал, что «в настоящее время фактов вымогательства со стороны криминалитета на нашем предприятии не было».

Погибший в перестрелке и трое пострадавших были как раз из «Ранд-Транс».

По данным полиции, «Сатурн-тревел» не располагает собственным автобусным парком, сотрудники не оформлены должным образом, а предприятие пользуется покровительством криминальных структур. Правоохранительные органы также расследуют случай, произошедший в феврале 2017 года, когда представители уголовного мира напали на водителей «Ранд-Транс» и повредили пять автобусов.

По словам Митюшкина, эта компания в настоящее время — монополист на транспортном рынке Подмосковья. Он официально числится водителем «Ранд-Транс», имеет лицензию, но не работает, потому что его маршрут отменили и машину ему работодатель не дает.

«У меня водительский стаж 45 лет. В 2004 году была своя компания, потом все стали работать под вывеской "Ранд-Транс", которая брала в аренду личные машины у частных перевозчиков. Потом закупила свои автомобили», — говорит он.

Митюшкин не верит, что Дерюжкин мог опять взяться за старое, потому что времена и ситуация сейчас сильно изменились по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

«"Наехать" можно на мелкого частника, а сейчас их уже нет, все под "Ранд-Транс", и на них никто не полезет. "Ранд-Транс" — сильная компания. Забирают себе кучерявые маршруты, где можно денег срубить, — рассказывает Митюшкин. — Дерюжкин сейчас на это (на вымогательство) не пойдет. Он не дурак, уже обжегся один раз. Он тогда потерял бдительность, знал, что ему везде зеленый светофор, сейчас-то он уже должен быть осторожным», — считает собеседник.

По словам Митюшкина, после последней судимости авторитет Дерюги в криминальном мире пошатнулся. Дескать, из-за его действий уголовники лишились существенной статьи доходов — игральных автоматов, приносивших миллионы рублей в воровскую казну.

По словам источника, знакомого с ситуацией, правоохранители использовали формальный повод для изоляции Дерюги — задержали его с пистолетом ТТ (Тульский-Токалев) и боевыми патронами. Это традиционная тактика силовиков для профилактики кровопролитных разборок между группировками.

Алексей Тихонов

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