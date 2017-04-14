Полиция задержала зачинщика перестрелки между водителями маршруток в Домодедово

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Домодедово — предполагаемого организатора конфликта со стрельбой, произошедшего 10 апреля у АЗС на 43-м километре трассы «Дон», в результате которого погиб один человек и двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию Ленты.ру в пятницу, 14 апреля.

По предварительной информации, он является представителем компании, занимающейся нелегальными пассажирскими перевозками. Мужчина ранее был судим за вымогательство, отметили в МВД. По решению суда он арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

Полицейские устанавливают личности остальных участников перестрелки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, следователи изучают записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших к месту происшествия участках автодорог, опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента.

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По данным следствия, конфликт произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, «Ранд-транс» и водителями нелегальных маршруток. Погибший и пострадавшие работали в «Ранд-транс». Также в феврале неизвестными были повреждены пять ее микроавтобусов Mercedes Sprinter. По данному факту полиция тоже ведет расследование по статье «Хулиганство».

Исполнительный директор «Ранд-транс» Александр Малышко утверждает, что водители, с которым произошел конфликт у сотрудников компании, осуществляют нелегальные перевозки в Домодедове, Подольске и Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщает телеканал «360».

Управление Следственного комитета по Московской области после перестрелки возбудило уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью одного человека.