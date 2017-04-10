Причиной перестрелки в Домодедово оказался конфликт водителей маршруток

Причиной перестрелки у АЗС на 43-м километре трассы «Дон» стал конфликт между водителями маршрутных такси. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В конфликте у АЗС с одной стороны приняли участие водители маршрутных такси, имеющие лицензии для работы, а с другой —перевозчики-нелегалы. Кроме того, там участвовали владельцы заправочной станции», — сказал он.

Собеседник также отметил, что в результате конфликта один человек погиб, получив огнестрельные ранения, и еще двое участников перестрелки доставлены в реанимацию.

«Есть и другие пострадавшие, но их травмы носят не огнестрельный характер. Участники конфликта, в том числе вооруженные, скрылись с места происшествия на двух "Газелях"», — отметил источник.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Елена Фокина сообщила о том, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).