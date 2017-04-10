Один человек погиб при стрельбе в подмосковном Домодедово

Один человек погиб, еще двое доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями после перестрелки на трассе «Дон» в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около 14:30 возле одной из АЗС на 25 километре трассы были слышны выстрелы, а затем там обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали двух пострадавших, третий скончался на месте. Личности их пока не установлены», — отметил он.

По словам свидетелей, с места происшествия уехал автомобиль «Газель», в котором находились пять-семь вооруженных мужчин. Сейчас транспортное средство объявлено в розыск. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области подтвердили факт произошедшего.

«Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»), следователи работают на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала официальный представитель регионального управления ведомства Елена Фокина.

14 февраля в столичном районе Отрадное бандиты напали на сотрудников «Спецсвязи России». Один из фельдъегерей был ранен, один из налетчиков — убит ответным огнем.