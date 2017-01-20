Инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в Подмосковье

Вооруженные преступники напали на инкассаторов в подмосковных Химках. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Московской области.

Инцидент произошел около 01:00 мск возле одного из крупных городских торговых центров (его название не указывается). «В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться», — рассказал собеседник информагентства, добавив, что грабителям удалось похитить деньги, сумма сейчас устанавливается.

На месте происшествия работают следователи и оперативники, выясняющие обстоятельства случившегося. Личности устанавливаются, ведется розыск.

8 сентября 2016 года четверо вооруженных грабителей напали на инкассаторскую машину на северо-западе Москвы. Они похитили сумки с деньгами, подожгли служебный автомобиль и скрылись с места преступления. К 2 ноября все участники банды были пойманы, они оказались уроженцами Северо-Кавказского региона в возрасте от 32 до 36 лет.