После убийства перевозчика денег в Химках возбудили дело по трем статьям

В связи с убийством перевозчика денег в подмосковных Химках возбуждено уголовное дело по трем статьям. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили телеканалу «360» в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.

Речь идет о статьях «Убийство, сопряженное с разбоем», «Незаконное ношение огнестрельного оружия» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» УК РФ.

По информации телеканала, нападение на двух сотрудников предприятия, занимающегося перевозкой денег, было совершено в пятницу возле торгового центра «Лига» на Ленинградском шоссе. В мужчин выстрелили из ружья, когда они покидали одну из торговых точек.

В результате 38-летний перевозчик денег погиб. Его коллеге удалось укрыться в безопасном месте и забрать с собой наличность. Стрелок скрылся с места происшествия.