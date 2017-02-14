Стали известны подробности нападения на фельдъегерей «Спецсвязи» в Москве

Сотрудники «Спецсвязи России» попали в засаду, устроенную переодетыми в форму коммунальщиков разбойниками. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавшие были одеты в светоотражающие жилеты и имели при себе лопаты, пишет издание. На служебный микроавтобус «Спецсвязи» они напали около 10:00 мск, предварительно заблокировав транспорт легковым автомобилем. Огонь по фельдъегерю был открыт в тот момент, когда он вышел из салона.

По словам очевидца, опрошенного изданием, во время перестрелки прозвучало много выстрелов, изначально пальбу приняли за фейерверк ко Дню святого Валентина.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что в столичном районе Отрадное бандиты напали на инкассаторов «Почты России». Позднее уточнялось, что в результате разбойного нападения был ранен сотрудник «Спецсвязи» и убит один из налетчиков. Раненый фельдъегерь госпитализирован.

