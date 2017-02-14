В Москве бандиты устроили перестрелку с инкассаторами «Почты России»

В московском районе Отрадное совершено разбойное нападение на инкассаторов «Почты России», произошла перестрелка. Об этом ТАСС сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

«Перестрелка между бандитами и инкассаторами произошла на улице Римского-Корсакова. В результате стрельбы один из бандитов убит, ранение получил инкассатор. Двое преступников скрылись на автомобиле Mercedes», — рассказал собеседник агентства.

По данным телеканала «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органов, раненый — сотрудник спецсвязи.

Ранее в январе во время разбойного нападения в подмосковных Химках погиб инкассатор. Преступление было совершено ночью. Полиции не удалось задержать нападавших. Сумма похищенного не называлась.