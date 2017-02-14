Источник допустил наличие бомбы в машине напавших на московских фельдъегерей

Автомобиль налетчиков, напавших на фельдъегерей «Спецсвязи России» в Москве, может быть заминирован. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

По его словам, машина предполагаемых преступников найдена недалеко от станции метро «Алтуфьево». Источник уточнил, что автомобиль был обнаружен по адресу: улица Лескова, дом 8.

По информации телеканала, ранее во вторник в столичном районе Отрадное возле отделения «Почты России» трое неизвестных напали на машину ФГУП «Главный центр специальной связи». Грабители в целях маскировки изображали дворников: они были одеты в светоотражающие жилеты и имели при себе лопаты.

В результате нападения один из налетчиков был убит. Другой нападавший, а также фельдъегерь получили ранения. Пострадавший налетчик скрылся вместе с соучастником. Деньги они похитить не успели.

Агентство ТАСС сообщало, что грабители напали на инкассаторов «Почты России». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей»), проинформировал Следственный комитет.