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Непроходимый вор

Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На днях СМИ сообщили, что криминальный авторитет Мамука Чкадуа (Мамука Гальский) стал первым осужденным в России по части 4 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»). Ему дали 17 лет колонии строгого режима при максимально возможном наказании в виде пожизненного лишения свободы. В деталях громкого судебного вердикта и его возможных последствиях разбиралась «Лента.ру».

Наступление на воров

О резонансном судебном решении в отношении вора в законе Мамуки Гальского в середине июня рассказал в своем интервью полковник полиции Андрей Гусенко, заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) общеуголовной направленности Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России.

«В конце апреля впервые в судебной практике был вынесен приговор по части 4 статьи 210 УК РФ, то есть по факту организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Так называемый вор в законе Мамука Чкадуа, уголовная кличка Мамука Гальский, уроженец Абхазии, обвиняемый, в том числе, в вымогательствах и убийствах, Судебной коллегией Алтайского краевого суда осужден на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал Гусенко.

Представитель МВД также отметил, что вместе с Мамукой Гальским были осуждены еще 20 активных участников организованной преступной группировки (ОПГ). Гусенко отметил, что первый в своем роде приговор вору в законе создает прецедент для дальнейшего рассмотрения подобных дел в судах. И механизм, похоже, успешно запущен: так, по части 4 статьи 210 УК РФ к уголовной ответственности уже привлечен Юрий Пичугин (Пичуга), один из лидеров российского криминального мира. Его задержали в Коми 18 февраля вместе с семерыми участниками возглавляемой им ОПГ. Помимо статьи 210, задержанным также инкриминируют статью 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, перевозка и хранение огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов»).

Невезучий авторитет

Осужденный вор в законе 46-летний Мамука Гальский, по информации портала «Прайм Крайм», — грузин по национальности. «Коронован» в Москве в 1998 году, в 26 лет. Как ранее писала «Лента.ру», Мамука Гальский вел свою преступную деятельность на территории Алтайского края, где создал две группы. Первая контролировала, в том числе, тех, кто занимался частным извозом в Барнауле. Вторая обеспечивала прикрытие первой. По некоторым данным, объем уголовного дела Чкадуа превышал 120 томов, а пострадавшими от ОПГ числились не менее 40 человек.

Тем не менее для многих приговор Мамуке Гальскому стал неожиданностью. Все ждали, что первым по части 4 статьи 210 УК РФ осудят российского «вора в законе номер один» Захария Калашова (Шакро Молодого). Однако его дело пока не передано в суд.

«До того как в 1996 году была введена 210 статья УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), воров в законе судили по другим статьям — 222 УК РФ ("Незаконный оборот огнестрельного оружия"), 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств") и 163 УК РФ ("Вымогательство"). Проще говоря, брали конкретные преступления — и плясали от них. Статью 210 всегда было сложно использовать из-за труднодоказуемости: дело почти всегда строится на показаниях, которые затем подтверждаются другими, косвенными свидетельствами. Но показания на воров в законе дают редко — ведь за длинный язык в зоне запросто можно оказаться "под шконкой"», — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, несмотря на все юридические сложности воров в законе по статье 210 все-таки сажали. В 2009 году статью дополнили частью 4, устанавливающей самое большое максимальное наказание среди всех частей статьи 210, — «пожизненное лишение свободы». Однако до этого года приговоров по части 4 не было вообще. Юристы с самого начала отмечали сложность ее применения в связи с отсутствием четких критериев того, кто может считаться «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

«Посигналили» криминалу

«Сложно сказать, почему именно Мамуку Гальского первым осудили по части 4 статьи 210 УК РФ, — говорит редактор российского портала о криминальном мире страны «Прайм Крайм» Виктория Гефтер. — Наверное, так ему карта легла — в конце концов, надо же с кого-то начинать. Вообще, воров в законе в России по статье 210 уже судили. Можно вспомнить верхушку дальневосточного организованного преступного сообщества (ОПС) "Общак" — Сахнова, Семакина и Шохирева [Эдуард Сахнов (Сахно), Олег Семакин (Ева), Олег Шохирев (Малек)], осужденных в 2009 году, лидеров кемеровского ОПС "шамазовские" Салидзчана Шамазова (Саша Шамаз) и ижевского ОПС "смирновские" Сергея Смирнова (Хрюша), осужденных в 2011 году. Процессуальная загадка, почему всех этих воров в законе не осудили по части 4 статьи 210, ведь они были главарями собственных ОПС. Думаю, просто не нашлось смельчаков, которые дали бы на них показания».

По мнению собеседницы «Ленты.ру», в том, что по части 4 статьи 210 впервые осудили именно Мамуку Гальского, а не Шакро Молодого, нет ничего удивительного. Суд по делу Чкадуа начался немногим позже возвращения Калашова из Испании и длился почти два года, а дело Шакро еще продолжается и носит скорее не антиворовской, а антикоррупционный характер.

«Рядом с обвиняемыми по тому же делу генералами Следственного комитета России (СКР) Шакро просто пешка. Что касается приговора Мамуке, считаю, это сигнал всем ворам в законе, особенно тем, кто вышел из рядов ОПГ. Хотя воровское сообщество уже должным образом отреагировало и на приговор Мамуке, и на аресты Шакро и Пичуги. Те, у кого "горела земля" под ногами, — например, краснодарский воровской "патриарх" Владимир Иванович Волков (Волчок) или лидер кировского ОПС "сабрековское" Вадим Сабреков (Чебурашка) — давно уже в бегах. Что касается остальных... Не думаю, что нас ждет вал чистосердечных признаний и явок с повинной», — объясняет Виктория Гефтер.

Продолжение следует?

По словам Андрея Гусенко, в 2016 году на территории России задержали 47 воров в законе: 26 были привлечены к уголовной ответственности, 10 — выдворены за пределы страны, а в отношении 11 было принято решение о нежелательности их пребывания на российской территории. Вкупе с тем, что часть 4 статьи 210 наконец заработала, эта статистика выглядит вполне оптимистично.

Впрочем, по словам того же Гусенко, в минувшем году на 11 процентов выросло число выявленных преступлений, предусмотренных статьей 210 (211 эпизодов). Раскрытие четверти из них — заслуга сотрудников уголовного розыска. Еще 134 преступления правоохранительные органы зафиксировали по статье 209 УК РФ («Бандитизм»), из которых на данный момент раскрыто 99. Так что стражам порядка рано почивать на лаврах, хотя, похоже, они обзавелись новым и весьма мощным инструментом борьбы с элитой криминального мира.

Алексей Стейнерт

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